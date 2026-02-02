Erste Schätzungen: Sveafastigheter (publ) Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sveafastigheter (publ) Registered wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,545 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sveafastigheter (publ) Registered noch 1,28 SEK je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sveafastigheter (publ) Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 365,5 Millionen SEK im Vergleich zu 366,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,58 SEK, gegenüber -8,150 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,47 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,42 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at