Sveafastigheter AB Aktie

WKN DE: A40GEL / ISIN: SE0022243812

02.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sveafastigheter (publ) Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sveafastigheter (publ) Registered wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,545 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sveafastigheter (publ) Registered noch 1,28 SEK je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sveafastigheter (publ) Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 365,5 Millionen SEK im Vergleich zu 366,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,58 SEK, gegenüber -8,150 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,47 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,42 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Sveafastigheter AB (publ) Registered Shs

Analysen zu Sveafastigheter AB (publ) Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Sveafastigheter AB (publ) Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

