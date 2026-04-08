Erste Schätzungen: Sveafastigheter (publ) Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sveafastigheter (publ) Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 23.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,850 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sveafastigheter (publ) Registered 0,190 SEK je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 389,0 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Sveafastigheter (publ) Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 369,3 Millionen SEK aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,10 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,420 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,56 Milliarden SEK, gegenüber 1,59 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at