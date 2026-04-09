Erste Schätzungen: Svenska Aerogel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Svenska Aerogel wird sich voraussichtlich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,285 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,910 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Svenska Aerogel in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,35 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,992 SEK je Aktie, gegenüber -1,100 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 10,2 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 4,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at