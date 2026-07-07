Erste Schätzungen: Svenska Cellulosa SCA (A) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Svenska Cellulosa SCA (A) wird sich voraussichtlich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,768 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Svenska Cellulosa SCA (A) einen Gewinn von 1,55 SEK je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Svenska Cellulosa SCA (A) nach den Prognosen von 12 Analysten im Schnitt 5,16 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,38 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,39 SEK, während im vorherigen Jahr noch 4,56 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,34 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 20,43 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at