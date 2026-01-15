Svenska Cellulosa SCA AB Aktie

WKN: 895273 / ISIN: SE0000171886

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Svenska Cellulosa SCA (A) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Svenska Cellulosa SCA (A) lädt voraussichtlich am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,821 SEK gegenüber 1,17 SEK im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Svenska Cellulosa SCA (A) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,02 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 5,08 Milliarden SEK im Vergleich zu 5,14 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,73 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,18 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 20,75 Milliarden SEK, gegenüber 20,23 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

