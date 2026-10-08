Svenska Cellulosa SCA AB Aktie
WKN: 895273 / ISIN: SE0000171886
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Svenska Cellulosa SCA (A) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Svenska Cellulosa SCA (A) wird voraussichtlich am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,984 SEK. Dies würde einer Verringerung von 16,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Svenska Cellulosa SCA (A) 1,18 SEK je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,06 Milliarden SEK – ein Plus von 1,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Svenska Cellulosa SCA (A) 4,99 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,42 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,56 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 20,26 Milliarden SEK, gegenüber 20,43 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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