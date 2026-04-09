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Svenska Cellulosa SCA AB Aktie

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WKN: 895273 / ISIN: SE0000171886

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Svenska Cellulosa SCA (A) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Svenska Cellulosa SCA (A) veröffentlicht voraussichtlich am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,673 SEK je Aktie gegenüber 1,14 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,01 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 2,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,16 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,52 SEK je Aktie, gegenüber 4,56 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 20,88 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 20,43 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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