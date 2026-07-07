Svenska Cellulosa AB Aktie

Svenska Cellulosa AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856193 / ISIN: SE0000112724

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Svenska Cellulosa (SCA) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Svenska Cellulosa (SCA) lässt sich voraussichtlich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Svenska Cellulosa (SCA) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,768 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Svenska Cellulosa (SCA) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,55 SEK in den Büchern gestanden.

Svenska Cellulosa (SCA) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,14 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,38 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,40 SEK, gegenüber 4,56 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 20,30 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 20,43 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Svenska Cellulosa AB (SCA)

mehr Nachrichten