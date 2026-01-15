Svenska Cellulosa AB Aktie

Svenska Cellulosa AB

WKN: 856193 / ISIN: SE0000112724

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Svenska Cellulosa (SCA) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Svenska Cellulosa (SCA) veröffentlicht voraussichtlich am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,860 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Svenska Cellulosa (SCA) noch 1,17 SEK je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Svenska Cellulosa (SCA) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,20 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 5,07 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 5,14 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,75 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 5,18 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 20,73 Milliarden SEK, gegenüber 20,23 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Svenska Cellulosa AB (SCA)

Analysen zu Svenska Cellulosa AB (SCA)


Aktien in diesem Artikel

Svenska Cellulosa AB (SCA) 11,21 -0,31% Svenska Cellulosa AB (SCA)

