Erste Schätzungen: Svenska Cellulosa (SCA) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Svenska Cellulosa (SCA) stellt voraussichtlich am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,685 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Svenska Cellulosa (SCA) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,14 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,02 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,16 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,52 SEK, gegenüber 4,56 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 20,83 Milliarden SEK im Vergleich zu 20,43 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at