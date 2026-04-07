Erste Schätzungen: Svenska Handelsbanken (A) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Svenska Handelsbanken (A) stellt voraussichtlich am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 2,65 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,19 SEK je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 65,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 39,58 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 13,65 Milliarden SEK aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,62 SEK, gegenüber 11,98 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 55,78 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 145,25 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at