Erste Schätzungen: Svenska Handelsbanken (A) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Svenska Handelsbanken (A) präsentiert in der voraussichtlich am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,78 SEK je Aktie gegenüber 2,77 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 61,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 36,48 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 14,03 Milliarden SEK aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,49 SEK je Aktie, gegenüber 11,98 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 57,05 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 145,25 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at