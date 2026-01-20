Svenska Handelsbanken AB Aktie
WKN DE: A14S60 / ISIN: SE0007100599
|
20.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Svenska Handelsbanken (A) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Svenska Handelsbanken (A) wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 2,74 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,46 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Svenska Handelsbanken (A) 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,04 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 68,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Svenska Handelsbanken (A) 44,89 Milliarden SEK umsetzen können.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,75 SEK, gegenüber 13,86 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 56,57 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 188,17 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Svenska Handelsbanken AB (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Svenska Handelsbanken (A) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Svenska Handelsbanken (A) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: Svenska Handelsbanken (A) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Svenska Handelsbanken AB (A)
Aktien in diesem Artikel
|Svenska Handelsbanken AB (A)
|12,99
|-0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen leichter
Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost abwärts.