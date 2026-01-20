Svenska Handelsbanken AB Aktie

Svenska Handelsbanken AB

WKN DE: A14S60 / ISIN: SE0007100599

20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Svenska Handelsbanken (A) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Svenska Handelsbanken (A) wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 2,74 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,46 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Svenska Handelsbanken (A) 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,04 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 68,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Svenska Handelsbanken (A) 44,89 Milliarden SEK umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,75 SEK, gegenüber 13,86 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 56,57 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 188,17 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Svenska Handelsbanken AB (A)

Analysen zu Svenska Handelsbanken AB (A)

Aktien in diesem Artikel

Svenska Handelsbanken AB (A) 12,99 -0,42%

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

