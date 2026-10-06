Erste Schätzungen: Svenska Handelsbanken (A) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Svenska Handelsbanken (A) stellt voraussichtlich am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,94 SEK. Dies würde einer Verringerung von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Svenska Handelsbanken (A) 3,00 SEK je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 60,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 14,12 Milliarden SEK gegenüber 35,81 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,41 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,98 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 56,59 Milliarden SEK, gegenüber 145,25 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at