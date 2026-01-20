Erste Schätzungen: Svenska Handelsbanken (B) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Svenska Handelsbanken (B) wird voraussichtlich am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,73 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Svenska Handelsbanken (B) ein EPS von 3,46 SEK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Svenska Handelsbanken (B) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 68,79 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 14,01 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 44,89 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 11,75 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 13,86 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 56,56 Milliarden SEK, gegenüber 188,17 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at