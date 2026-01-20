Svenska Handelsbanken AB Aktie

Svenska Handelsbanken AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14S61 / ISIN: SE0007100607

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Svenska Handelsbanken (B) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Svenska Handelsbanken (B) wird voraussichtlich am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,73 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Svenska Handelsbanken (B) ein EPS von 3,46 SEK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Svenska Handelsbanken (B) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 68,79 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 14,01 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 44,89 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 11,75 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 13,86 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 56,56 Milliarden SEK, gegenüber 188,17 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Svenska Handelsbanken AB (B)

mehr Nachrichten

Analysen zu Svenska Handelsbanken AB (B)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Svenska Handelsbanken AB (B) 21,66 -0,46% Svenska Handelsbanken AB (B)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen leichter
Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen