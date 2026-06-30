Svenska Handelsbanken AB Aktie

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WKN DE: A14S61 / ISIN: SE0007100607

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30.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Svenska Handelsbanken (B) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Svenska Handelsbanken (B) äußert sich voraussichtlich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,77 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Svenska Handelsbanken (B) ebenfalls ein EPS von 2,77 SEK je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 61,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,48 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Svenska Handelsbanken (B) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 14,03 Milliarden SEK aus.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,47 SEK je Aktie, gegenüber 11,98 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 57,03 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 145,25 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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