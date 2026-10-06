Svenska Handelsbanken AB Aktie
WKN DE: A14S61 / ISIN: SE0007100607
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Svenska Handelsbanken (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Svenska Handelsbanken (B) wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,95 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Svenska Handelsbanken (B) noch 3,00 SEK je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 14,13 Milliarden SEK – ein Minus von 60,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Svenska Handelsbanken (B) 35,81 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,40 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 11,98 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 56,58 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 145,25 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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