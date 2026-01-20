Erste Schätzungen: Svenska Handelsbanken Un legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Svenska Handelsbanken Un lädt voraussichtlich am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,147 USD. Das entspräche einer Verringerung von 8,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,160 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 63,69 Prozent auf 1,51 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,631 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,660 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 6,09 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 17,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at