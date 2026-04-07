Svenska Handelsbanken AB Unsponsored American Deposit Reciept Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A12E48 / ISIN: US86959C1036
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07.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Svenska Handelsbanken Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Svenska Handelsbanken Un wird voraussichtlich am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,140 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Svenska Handelsbanken Un 0,150 USD je Aktie eingenommen.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 60,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,71 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,46 Milliarden USD aus.
20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,575 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,610 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,08 Milliarden USD, gegenüber 14,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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