Erste Schätzungen: Svenska Handelsbanken Un vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Svenska Handelsbanken Un wird voraussichtlich am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,146 USD je Aktie gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 60,77 Prozent auf 1,48 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Svenska Handelsbanken Un noch 3,77 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,609 USD je Aktie, gegenüber 0,610 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 6,05 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 14,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at