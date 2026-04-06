Erste Schätzungen: Svenska Kullagerfabriken SKF B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Svenska Kullagerfabriken SKF B veröffentlicht voraussichtlich am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,369 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Svenska Kullagerfabriken SKF B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,43 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 8,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Svenska Kullagerfabriken SKF B einen Umsatz von 2,25 Milliarden USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie, gegenüber 0,880 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 9,93 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 9,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at