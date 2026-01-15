Svenska Kullagerfabriken SKF AB b Aktie
Erste Schätzungen: Svenska Kullagerfabriken SKF B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Svenska Kullagerfabriken SKF B präsentiert voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,280 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Svenska Kullagerfabriken SKF B noch 0,310 USD je Aktie eingenommen.
Svenska Kullagerfabriken SKF B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,44 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,34 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,91 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 9,34 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
