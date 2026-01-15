Svenska Kullagerfabriken SKF AB b Aktie

Svenska Kullagerfabriken SKF AB b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899347 / ISIN: US7843754042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Svenska Kullagerfabriken SKF B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Svenska Kullagerfabriken SKF B präsentiert voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,280 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Svenska Kullagerfabriken SKF B noch 0,310 USD je Aktie eingenommen.

Svenska Kullagerfabriken SKF B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,44 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,34 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,91 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 9,34 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Svenska Kullagerfabriken SKF AB Shs -B- Fria (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Svenska Kullagerfabriken SKF AB Shs -B- Fria (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Svenska Kullagerfabriken SKF AB Shs -B- Fria (spons. ADRs) 27,61 1,48% Svenska Kullagerfabriken SKF AB Shs -B- Fria (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX im Minus -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie Aktienmarkt kommt am Freitag kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex abgibt. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen