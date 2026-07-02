Svenska Kullagerfabriken SKF AB b Aktie
WKN: 899347 / ISIN: US7843754042
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Svenska Kullagerfabriken SKF B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Svenska Kullagerfabriken SKF B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,405 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Svenska Kullagerfabriken SKF B ein EPS von 0,120 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,46 Milliarden USD – ein Plus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Svenska Kullagerfabriken SKF B 2,40 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,79 USD aus. Im Vorjahr waren 0,880 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 9,72 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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