Erste Schätzungen: Svenska Kullagerfabriken SKF B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Svenska Kullagerfabriken SKF B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,397 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Svenska Kullagerfabriken SKF B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,37 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,53 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,880 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,34 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 9,34 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at