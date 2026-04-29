Erste Schätzungen: SWCC SHOWA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SWCC SHOWA präsentiert in der voraussichtlich am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 147,42 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 19,37 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 123,50 JPY je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59,63 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei SWCC SHOWA für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 70,27 Milliarden JPY aus.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 576,97 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 385,69 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 271,03 Milliarden JPY, gegenüber 237,86 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at