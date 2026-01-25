SWCC SHOWA HOLDINGS Aktie
WKN: 861557 / ISIN: JP3368400002
|
25.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SWCC SHOWA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SWCC SHOWA stellt voraussichtlich am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 154,03 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SWCC SHOWA 141,06 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 17,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 71,21 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 60,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 562,37 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 385,69 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 269,93 Milliarden JPY, gegenüber 237,86 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD
|
06:21
|Erste Schätzungen: SWCC SHOWA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: SWCC SHOWA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: SWCC SHOWA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: SWCC SHOWA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD
Aktien in diesem Artikel
|SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD
|11 460,00
|-0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.