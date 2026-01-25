SWCC SHOWA HOLDINGS Aktie

WKN: 861557 / ISIN: JP3368400002

25.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SWCC SHOWA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SWCC SHOWA stellt voraussichtlich am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 154,03 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SWCC SHOWA 141,06 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 17,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 71,21 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 60,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 562,37 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 385,69 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 269,93 Milliarden JPY, gegenüber 237,86 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

