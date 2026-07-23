SWCC SHOWA HOLDINGS Aktie

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WKN: 861557 / ISIN: JP3368400002

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SWCC SHOWA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SWCC SHOWA wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 131,60 JPY je Aktie gegenüber 102,32 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 19,88 Prozent auf 74,51 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SWCC SHOWA noch 62,16 Milliarden JPY umgesetzt.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 680,14 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 636,48 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 328,19 Milliarden JPY, gegenüber 277,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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