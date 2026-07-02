Sweco AB Registered a Aktie
WKN DE: A2QJA5 / ISIN: SE0014960365
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sweco Registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sweco Registered A wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,64 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sweco Registered A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,37 SEK in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,50 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 8,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,83 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,89 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,18 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 33,56 Milliarden SEK, gegenüber 31,59 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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