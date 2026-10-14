Sweco AB Registered a Aktie
WKN DE: A2QJA5 / ISIN: SE0014960365
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sweco Registered A präsentiert Quartalsergebnisse
Sweco Registered A lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,45 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,18 SEK je Aktie vermeldet.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,71 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 7,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,14 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,95 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,18 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 33,92 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 31,59 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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