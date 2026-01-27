Sweco AB Registered a Aktie

WKN DE: A2QJA5 / ISIN: SE0014960365

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Sweco Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sweco Registered A gibt voraussichtlich am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,93 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,66 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 8,55 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,10 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,45 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,76 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 31,62 Milliarden SEK, gegenüber 30,68 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Sweco AB Registered Shs -A-

Analysen zu Sweco AB Registered Shs -A-

Sweco AB Registered Shs -A- 145,50 -0,68%

