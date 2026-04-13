Sweco AB Registered a Aktie
WKN DE: A2QJA5 / ISIN: SE0014960365
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sweco Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sweco Registered A präsentiert voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,75 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,79 SEK je Aktie erzielt worden.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 8,51 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 5,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,07 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,14 SEK, während im vorherigen Jahr noch 6,18 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,95 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 31,59 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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