Sweco AB Registered b Aktie
WKN DE: A2QJA4 / ISIN: SE0014960373
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sweco Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Sweco Registered B präsentiert in der voraussichtlich am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,45 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,18 SEK je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Sweco Registered B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 7,71 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,14 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 7,98 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,95 SEK im Vergleich zu 6,18 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 33,92 Milliarden SEK, gegenüber 31,59 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sweco AB Registered Shs -B-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Sweco Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: Sweco Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: Sweco Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Sweco Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sweco AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Sweco AB Registered Shs -B-
|11,78
|1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.