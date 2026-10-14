Erste Schätzungen: Sweco Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sweco Registered B präsentiert in der voraussichtlich am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,45 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,18 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Sweco Registered B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 7,71 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,14 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 7,98 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,95 SEK im Vergleich zu 6,18 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 33,92 Milliarden SEK, gegenüber 31,59 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at