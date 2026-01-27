Erste Schätzungen: Sweco Registered B präsentiert Quartalsergebnisse

Sweco Registered B wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,93 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sweco Registered B ein EPS von 1,66 SEK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Sweco Registered B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 8,55 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,10 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 5,58 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,45 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,76 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 31,62 Milliarden SEK, gegenüber 30,68 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at