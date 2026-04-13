Sweco AB Registered b Aktie
WKN DE: A2QJA4 / ISIN: SE0014960373
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sweco Registered B präsentiert Quartalsergebnisse
Sweco Registered B wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,75 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,79 SEK erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 5,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,51 Milliarden SEK gegenüber 8,07 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,14 SEK, gegenüber 6,18 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 33,95 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,59 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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