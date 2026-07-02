Sweco AB Registered b Aktie

Sweco AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJA4 / ISIN: SE0014960373

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02.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sweco Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sweco Registered B wird voraussichtlich am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,64 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 19,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,37 SEK erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 8,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,50 Milliarden SEK gegenüber 7,83 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,89 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,18 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 33,56 Milliarden SEK, gegenüber 31,59 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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