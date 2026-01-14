Erste Schätzungen: Swedbank AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Swedbank AB äußert sich voraussichtlich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,23 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,53 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 16,74 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 55,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Swedbank AB einen Umsatz von 37,55 Milliarden SEK eingefahren.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 27,91 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 30,99 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 68,11 Milliarden SEK, gegenüber 159,55 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at