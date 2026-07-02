Erste Schätzungen: Swedbank AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Swedbank AB wird voraussichtlich am 17.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 6,52 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Swedbank AB 7,02 SEK je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 17,51 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 46,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 32,71 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,11 SEK, gegenüber 29,14 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 70,75 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 127,05 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at