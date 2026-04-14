Erste Schätzungen: Swedbank AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Swedbank AB lässt sich voraussichtlich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Swedbank AB die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 6,50 SEK. Dies würde einer Verringerung von 10,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Swedbank AB 7,29 SEK je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Minus von 49,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 16,91 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 33,68 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 27,09 SEK im Vergleich zu 29,14 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 70,20 Milliarden SEK, gegenüber 127,05 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at