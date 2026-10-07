Swedbank AB Aktie
WKN DE: A0LBW8 / ISIN: US8701951043
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Swedbank (spons ADRs) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Swedbank (spons ADRs) wird voraussichtlich am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,742 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,800 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,84 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 44,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,29 Milliarden USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,81 USD aus. Im Vorjahr waren 2,97 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 7,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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