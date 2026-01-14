Swedbank AB Aktie
WKN DE: A0LBW8 / ISIN: US8701951043
|
14.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Swedbank (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Swedbank (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,675 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,81 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 48,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,48 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,99 USD im Vergleich zu 2,93 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 7,31 Milliarden USD, gegenüber 15,09 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swedbank AB (spons. ADRs)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Swedbank (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Swedbank (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Swedbank (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Ausblick: Swedbank (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Swedbank AB (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Swedbank AB (spons. ADRs)
|36,62
|1,58%