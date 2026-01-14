Swedbank AB Aktie

Swedbank AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LBW8 / ISIN: US8701951043

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Swedbank (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Swedbank (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,675 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,81 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 48,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,48 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,99 USD im Vergleich zu 2,93 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 7,31 Milliarden USD, gegenüber 15,09 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Swedbank AB (spons. ADRs) 36,62 1,58% Swedbank AB (spons. ADRs)

