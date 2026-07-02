Swedbank AB Aktie
WKN DE: A0LBW8 / ISIN: US8701951043
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Swedbank (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Swedbank (spons ADRs) wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,694 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Swedbank (spons ADRs) ein EPS von 0,730 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 45,22 Prozent auf 1,85 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Swedbank (spons ADRs) noch 3,38 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,87 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,97 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,49 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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