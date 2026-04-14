Swedbank AB Aktie
WKN DE: A0LBW8 / ISIN: US8701951043
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Swedbank (spons ADRs) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Swedbank (spons ADRs) stellt voraussichtlich am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,702 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Swedbank (spons ADRs) 0,680 USD je Aktie eingenommen.
12 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,81 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 42,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,92 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,97 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,59 Milliarden USD, gegenüber 12,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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