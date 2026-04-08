Swedencare AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CPSQ / ISIN: SE0015988167

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Swedencare Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Swedencare Registered präsentiert in der voraussichtlich am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,262 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 74,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,150 SEK je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 659,5 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 2,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 641,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,37 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,350 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,88 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,68 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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