Swedencare AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CPSQ / ISIN: SE0015988167
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Swedencare Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Swedencare Registered wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,368 SEK je Aktie gegenüber 0,140 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 7,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 765,7 Millionen SEK gegenüber 712,9 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 SEK im Vergleich zu 0,350 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 2,85 Milliarden SEK, gegenüber 2,68 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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