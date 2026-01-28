Erste Schätzungen: Swedencare Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Swedencare Registered wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,403 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Swedencare Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 717,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 661,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,966 SEK im Vergleich zu 0,620 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,72 Milliarden SEK, gegenüber 2,53 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at