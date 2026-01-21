Erste Schätzungen: Swedish Logistic Property Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Swedish Logistic Property Registered B präsentiert in der voraussichtlich am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,598 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,730 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 260,3 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 34,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Swedish Logistic Property Registered B einen Umsatz von 194,0 Millionen SEK eingefahren.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,11 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,48 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 998,2 Millionen SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 710,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at