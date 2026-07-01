Erste Schätzungen: Swedish Orphan Biovitrum AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Swedish Orphan Biovitrum AB öffnet voraussichtlich am 16.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,34 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 80,54 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,85 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Swedish Orphan Biovitrum AB in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 7,32 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 6,18 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,34 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,39 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 32,11 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 28,24 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at