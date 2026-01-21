Erste Schätzungen: Swedish Orphan Biovitrum AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Swedish Orphan Biovitrum AB präsentiert voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,82 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 6,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,07 SEK je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,18 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 9,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,44 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,53 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 11,37 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 28,55 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 26,03 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

