Swedish Orphan Biovitrum AB Aktie
WKN DE: A0LA5K / ISIN: SE0000872095
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Swedish Orphan Biovitrum AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Swedish Orphan Biovitrum AB wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,58 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 40,39 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,55 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,12 Milliarden SEK – ein Plus von 10,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swedish Orphan Biovitrum AB 6,47 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.
10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,21 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,39 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 31,58 Milliarden SEK, gegenüber 28,24 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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