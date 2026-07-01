Erste Schätzungen: Swedish Orphan Biovitrum Un stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Swedish Orphan Biovitrum Un lädt voraussichtlich am 16.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,175 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 75,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,100 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,68 Prozent auf 770,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 638,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,966 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,38 Milliarden USD, gegenüber 2,88 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at